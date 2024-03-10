Криштиану Роналду: «Я счастлив в Саудовской Аравии и в “Аль-Насре”. У нас есть шансы во всех турнирах»
"Я счастлив в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив.
"Я счастлив в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив.
Счастлив представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон позитивен, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах", — сказал португалец.
После 23 туров «Аль-Наср» отстает на 12 очков в чемпионате от «Аль-Хилаля». Завтра команда сыграет в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов Азии после поражения 0:1 в первом матче.