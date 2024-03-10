Криштиану Роналду: «Я счастлив в Саудовской Аравии и в “Аль-Насре”. У нас есть шансы во всех турнирах» | Источник:

Счастлив представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон позитивен, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах", — сказал португалец.