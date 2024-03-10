Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Райо Вальекано
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
Ленинградец
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Реймс
22
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Кубань
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Верона
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Гавр
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Эмполи
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Сокол
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Лас-Пальмас
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:45
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Факел
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Вильярреал
Все события
15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Криштиану Роналду: «Я счастлив в Саудовской Аравии и в “Аль-Насре”. У нас есть шансы во всех турнирах»

"Я счастлив в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив.

Криштиану Роналду: «Я счастлив в Саудовской Аравии и в “Аль-Насре”. У нас есть шансы во всех турнирах» | Источник: Sports.Ru

Счастлив представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон позитивен, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах", — сказал португалец.

После 23 туров «Аль-Наср» отстает на 12 очков в чемпионате от «Аль-Хилаля». Завтра команда сыграет в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов Азии после поражения 0:1 в первом матче.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь