Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Ренн
02
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Факел
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Ноттингем Форест
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Гавр
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Монако
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Сокол
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Сочи
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Райо Вальекано
10
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Ленинградец
20
Футбол. Зарубежный
15:00
ПСЖ
Реймс
22
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
СКА-Хабаровск
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Верона
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Балтика
10
Все события
18:57 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Мостовой: «Месси — лучший из тех, кого я видел. Из нынешних — Мбаппе, давно слежу за ним. С Килианом “Реал” станет командой с наибольшим атакующим потенциалом»

— Кто из нынешних футболистов нравится вам больше всех?

Александр Мостовой: «Месси — лучший из тех, кого я видел. Из нынешних — Мбаппе, давно слежу за ним. С Килианом “Реал” станет командой с наибольшим атакующим потенциалом» | Источник: Sports.Ru

— Я всегда был большим фанатом Месси. Он лучший из тех, кого я видел. Он был великолепен.

Среди тех, кто играет сейчас, Мбаппе нравится мне больше всех. Считаю его лучшим. Я давно слежу за ним, он потрясающий игрок.

Слежу за ним примерно с тех пор, как он дебютировал, поскольку «Монако» проводил матч Лиги чемпионов в Москве против ЦСКА в октябре 2016 года. Он играл плохо, уступал 0:1. Я был на стадионе.

Помню, примерно на 80-й минуте вышел парень, который все изменил. Почти сразу он нанес удар, показал отличный дриблинг, сделал рывок и создал больше опасных моментов, чем все нападающие, которые играли до этого, вместе взятые. Я сказал себе: «Блин, этот парень великолепен».

Матч закончился со счетом 1:1, забил Бернарду Силва. Я спросил, как зовут того парня и сколько ему лет, и мне сказали, что это Мбаппе, ему 17. С тех пор я стал за ним следить.

— Что будет означать его переход в «Реал»?

— Ух! Это будет потрясающе. Когда лучший игрок присоединится к тем, кто уже есть в «Реале», это будет мощно. Получится команда с наибольшим атакующим потенциалом, — заявил бывший полузащитник «Сельты» в интервью As.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь