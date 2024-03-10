Александр Мостовой: «Месси — лучший из тех, кого я видел. Из нынешних — Мбаппе, давно слежу за ним. С Килианом “Реал” станет командой с наибольшим атакующим потенциалом» | Источник: Sports.Ru

— Я всегда был большим фанатом Месси. Он лучший из тех, кого я видел. Он был великолепен.

Среди тех, кто играет сейчас, Мбаппе нравится мне больше всех. Считаю его лучшим. Я давно слежу за ним, он потрясающий игрок.

Слежу за ним примерно с тех пор, как он дебютировал, поскольку «Монако» проводил матч Лиги чемпионов в Москве против ЦСКА в октябре 2016 года. Он играл плохо, уступал 0:1. Я был на стадионе.

Помню, примерно на 80-й минуте вышел парень, который все изменил. Почти сразу он нанес удар, показал отличный дриблинг, сделал рывок и создал больше опасных моментов, чем все нападающие, которые играли до этого, вместе взятые. Я сказал себе: «Блин, этот парень великолепен».

Матч закончился со счетом 1:1, забил Бернарду Силва. Я спросил, как зовут того парня и сколько ему лет, и мне сказали, что это Мбаппе, ему 17. С тех пор я стал за ним следить.

— Что будет означать его переход в «Реал»?