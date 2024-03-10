Кьеллини о Роналду: «Мой злейший враг, мой лучший партнер»
Ему был продемонстрирован снимок, сделанный, когда итальянец играл в обороне «Ювентуса», а португалец — в нападении «Реала».
Ему был продемонстрирован снимок, сделанный, когда итальянец играл в обороне «Ювентуса», а португалец — в нападении «Реала».
«Мой злейший враг, мой лучший партнер», — сказал Кьеллини.
Защитник поиграл с Роналду в туринской команде с 2018 по 2021 год.
Кьеллини закончил в 39. Прощай, последний настоящий итальянский защитник.