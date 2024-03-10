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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кьеллини о Роналду: «Мой злейший враг, мой лучший партнер»

Ему был продемонстрирован снимок, сделанный, когда итальянец играл в обороне «Ювентуса», а португалец — в нападении «Реала».

«Мой злейший враг, мой лучший партнер», — сказал Кьеллини.

Защитник поиграл с Роналду в туринской команде с 2018 по 2021 год.

Кьеллини закончил в 39. Прощай, последний настоящий итальянский защитник.

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