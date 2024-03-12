Роналду не забил из вратарской в открытый угол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ
В ответном матче ¼ финала «Аль-Наср» играет с «Аль-Айном» из ОАЭ (3:2 после 90 минут, первая игра — 0:1).
В ответном матче ¼ финала «Аль-Наср» играет с «Аль-Айном» из ОАЭ (3:2 после 90 минут, первая игра — 0:1).
На 61-й минуте, при счете 2:2, 39-летний португалец не смог забить из пределов вратарской.
После удара из центра штрафной голкипер «Аль-Айна» Халид Эсса отбил мяч прямо перед собой. Роналду оказался первым на добивании, но не попал в открытый угол.
Изображение: кадр из трансляции SSC.