Роналду не забил из вратарской в открытый угол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ | Источник:

На 61-й минуте, при счете 2:2, 39-летний португалец не смог забить из пределов вратарской.

После удара из центра штрафной голкипер «Аль-Айна» Халид Эсса отбил мяч прямо перед собой. Роналду оказался первым на добивании, но не попал в открытый угол.