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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не забил из вратарской в открытый угол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ

В ответном матче ¼ финала «Аль-Наср» играет с «Аль-Айном» из ОАЭ (3:2 после 90 минут, первая игра — 0:1).

Роналду не забил из вратарской в открытый угол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ | Источник: Sports.Ru

На 61-й минуте, при счете 2:2, 39-летний португалец не смог забить из пределов вратарской.

После удара из центра штрафной голкипер «Аль-Айна» Халид Эсса отбил мяч прямо перед собой. Роналду оказался первым на добивании, но не попал в открытый угол.

Изображение: кадр из трансляции SSC.

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