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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Аль-Наср» вылетел из азиатской ЛЧ. Роналду реализовал пенальти с «Аль-Айном», Теллес, Брозович и Отавио — нет

Клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Айн» (4:3, первая игра — 0:1) по итогам 120 минут в ответном четвертьфинале.

«Аль-Наср» вылетел из азиатской ЛЧ. Роналду реализовал пенальти с «Аль-Айном», Теллес, Брозович и Отавио — нет | Источник: Sports.Ru

Форвард «Аль-Насра» Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.

Однако в серии точнее были футболисты клуба из ОАЭ — 3:1.

Роналду бил третьим и реализовал свою попытку. А до него удары с точки не реализовали защитник Алекс Теллес и хавбек Марцело Брозович. Четвертым бил Отавио и также не сумел отличиться.

Роналду не забил с метра! Каак??

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