«Аль-Наср» вылетел из азиатской ЛЧ. Роналду реализовал пенальти с «Аль-Айном», Теллес, Брозович и Отавио — нет | Источник:

Однако в серии точнее были футболисты клуба из ОАЭ — 3:1.

Роналду бил третьим и реализовал свою попытку. А до него удары с точки не реализовали защитник Алекс Теллес и хавбек Марцело Брозович. Четвертым бил Отавио и также не сумел отличиться.