«Аль-Наср» вылетел из азиатской ЛЧ. Роналду реализовал пенальти с «Аль-Айном», Теллес, Брозович и Отавио — нет
Клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Айн» (4:3, первая игра — 0:1) по итогам 120 минут в ответном четвертьфинале.
Клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Айн» (4:3, первая игра — 0:1) по итогам 120 минут в ответном четвертьфинале.
Форвард «Аль-Насра» Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.
Однако в серии точнее были футболисты клуба из ОАЭ — 3:1.
Роналду бил третьим и реализовал свою попытку. А до него удары с точки не реализовали защитник Алекс Теллес и хавбек Марцело Брозович. Четвертым бил Отавио и также не сумел отличиться.
Роналду не забил с метра! Каак??