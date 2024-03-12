Роналду забил 750-й гол на клубном уровне — с пенальти «Аль-Айну» | Источник: Sports.Ru

Форвард «Аль-Насра» Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 118-й минуте и перевел матч в серию пенальти.

Этот гол стал для 39-летнего португальца 750-м на клубном уровне (878-м с учетом сборной Португалии). Он выступал ранее за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

Роналду забил 6-й гол в азиатской ЛЧ, 35-й на клубном уровне в этом сезоне, 5-й в 2024-м, а также 49-й за «Аль-Наср» с момента перехода в конце 2022 года.

Кроме того, победа стала 800-й за карьеру для Криштиану.