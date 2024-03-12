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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Аль-Насра» Каштру о вылете из ЛЧ Азии: «Мы нанесли 30 ударов, справедливость была не с нами. Отрабатывали пенальти, игроки несут ответственность за исполнение. Я не боюсь быть уволенным&raq

Вчера «Аль-Наср» в четвертьфинале уступил «Аль-Айну» в серии послематчевых пенальти (4:3, 1:3 по пенальти) и вылетел из азиатской Лиги чемпионов. Криштиану Роналду забил единственный пенальти.

Тренер «Аль-Насра» Каштру о вылете из ЛЧ Азии: «Мы нанесли 30 ударов, справедливость была не с нами. Отрабатывали пенальти, игроки несут ответственность за исполнение. Я не боюсь быть уволенным» | Источник: Sports.Ru

«Футбольная справедливость была не с нами. Мы отрабатывали пенальти, и игроки несут ответственность за их исполнение. Индивидуальные ошибки — это наша ответственность, включая травмы и удаления. Мы нанесли 30 ударов по воротам “Аль-Айна”, у нас были возможности в игре, и второй тайм был лучше первого. Это сложный момент для нас, но я поздравляю игроков с этим матчем, учитывая те трудности, которые мы пережили.

Единственное, что меня огорчает, — это то, что я не могу отправить болельщиков «Аль-Насра» домой счастливыми. Возможно, мы еще сможем выиграть Кубок и Суперкубок, а может и нет.

Если вы хотите узнать, хороша или плоха моя работа, спросите о ней у игроков. Я не боюсь быть уволенным. Мое присутствие в «Аль-Насре» обусловлено моей тяжелой работой, и я здесь не только ради результатов. В арабском мире обсуждают результаты, а не действия, но жизнь — не только это«, — сказал тренер “Аль-Насра” Луиш Каштру.

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