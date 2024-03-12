Хавбек «Зенита» Васильев о любимых игроках: «Роналду — у нас рост одинаковый, вес, на Месси я не похож. Очень нравится Беллингем, хочется играть как он»
— Почему ролевой моделью был Роналду?
— Почему ролевой моделью был Роналду?
— Когда я начал футбол смотреть, он бегал за «Реал». Противостояние Месси и Роналду — это было круто. Все между ними выбирали.
— Почему ты не выбрал Месси?
— Я на него не похож! А с Роналду у нас рост одинаковый, вес примерно такой же. Я мечтал к 16 годам заиграть и в 18 уехать в «Реал».
— А в «Зените» мечтал играть?
— Конечно, я же всю жизнь там. Хотелось пройти весь путь.
— «Мечтаю, чтобы Беллингем листал видео со мной, а не я с ним». Как у тебя появилась эта мечта?
— Да просто очень нравится Джуд. Когда он был на хайпе, открывал телефон и постоянно натыкался на хайлайты с ним. Сейчас на это побольше времени уходит из-за VPN, а он сильно бесит. Уже перестал смотреть, можно сказать. Но играть как Беллингем хочется, конечно. Для этого надо еще работать, — сказал хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев.
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