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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Хавбек «Зенита» Васильев о любимых игроках: «Роналду — у нас рост одинаковый, вес, на Месси я не похож. Очень нравится Беллингем, хочется играть как он»

— Почему ролевой моделью был Роналду?

Хавбек «Зенита» Васильев о любимых игроках: «Роналду — у нас рост одинаковый, вес, на Месси я не похож. Очень нравится Беллингем, хочется играть как он» | Источник: Sports.Ru

— Когда я начал футбол смотреть, он бегал за «Реал». Противостояние Месси и Роналду — это было круто. Все между ними выбирали.

— Почему ты не выбрал Месси?

— Я на него не похож! А с Роналду у нас рост одинаковый, вес примерно такой же. Я мечтал к 16 годам заиграть и в 18 уехать в «Реал».

— А в «Зените» мечтал играть?

— Конечно, я же всю жизнь там. Хотелось пройти весь путь.

— «Мечтаю, чтобы Беллингем листал видео со мной, а не я с ним». Как у тебя появилась эта мечта?

— Да просто очень нравится Джуд. Когда он был на хайпе, открывал телефон и постоянно натыкался на хайлайты с ним. Сейчас на это побольше времени уходит из-за VPN, а он сильно бесит. Уже перестал смотреть, можно сказать. Но играть как Беллингем хочется, конечно. Для этого надо еще работать, — сказал хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев.

Васильев о бразильцах в «Зените»: «Если русский слабее, какие вопросы? Меня все устраивает. Легионеры везде есть, просто к нам все внимание».

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