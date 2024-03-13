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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кулибали о Неймаре: «Для него все так просто, что перестаешь понимать, то ли ты настолько плох, то ли он с другой планеты. То, что он делает с мячом, просто невообразимо»

"Неймар… я называю это магией. То, что он делает с мячом, просто невообразимо.

Кулибали о Неймаре: «Для него все так просто, что перестаешь понимать, то ли ты настолько плох, то ли он с другой планеты. То, что он делает с мячом, просто невообразимо» | Источник: Sports.Ru

Его навыки обескураживают: для него все выглядит так просто, что перестаешь понимать, то ли ты настолько плох, то ли он с другой планеты«, — сказал защитник “Аль-Хилаля”.

Калиду Кулибали: «Роналду первым поверил в Саудовскую Аравию и изменил историю лиги. Мы много играли друг против друга, он способен создать проблемы в любой момент».

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