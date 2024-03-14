У Месси мышечное перенапряжение. Лео вряд ли сыграет с «Ди Си Юнайтед» 16 марта

Месси получил повреждение в матче с «Нэшвиллом». Мартино подтвердил: «В субботу Лео будет недоступен, полагаю. У него перегруз мышц, не хотим рисковать» | Источник: Sports.Ru

В ответном матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1) Месси забил гол и отдал голевую передачу. Форвард был заменен в начале 2-го тайма.

"У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться еще немного, но он испытывал дискомфорт.