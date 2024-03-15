Ямаль может получить 10-й номер в «Барсе». Не все боссы «за» — не хотят давления на 16-летнего игрока | Источник: Sports.Ru

Все больше людей в «Барселоне» хотят, чтобы у 10-го номера появился новый обладатель, так как за счет него можно генерировать больший доход. Рассматривается вариант, при котором его получит Ямаль, сообщает Catalunya Ràdio.

Мнения руководителей «Барселоны» по этому вопросу расходятся: есть те, кто считают, что 10-й номер окажет дополнительное давление на 16-летнего футболиста. В связи с этим некоторые считают, что вручение Ямалю 10-го номера стало бы поспешным решением.

Каким бы ни было окончательное решение, Ламин почти наверняка сменит номер перед стартом следующего сезона. Сейчас он играет под 27-м.