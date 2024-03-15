Ямаль может получить 10-й номер в «Барсе». Не все боссы «за» — не хотят давления на 16-летнего игрока
Сейчас в каталонском клубе свободны три номера — 10-й, 12-й и 24-й.
Сейчас в каталонском клубе свободны три номера — 10-й, 12-й и 24-й.
Все больше людей в «Барселоне» хотят, чтобы у 10-го номера появился новый обладатель, так как за счет него можно генерировать больший доход. Рассматривается вариант, при котором его получит Ямаль, сообщает Catalunya Ràdio.
Мнения руководителей «Барселоны» по этому вопросу расходятся: есть те, кто считают, что 10-й номер окажет дополнительное давление на 16-летнего футболиста. В связи с этим некоторые считают, что вручение Ямалю 10-го номера стало бы поспешным решением.
Каким бы ни было окончательное решение, Ламин почти наверняка сменит номер перед стартом следующего сезона. Сейчас он играет под 27-м.
Последним обладателем 10-го номера в «Барселоне» был Ансу Фати, который сейчас играет за «Брайтон» на правах аренды. В прошлом под ним выступали Лео Месси, Роналдиньо, Ривалдо и другие.