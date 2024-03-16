Ширер поставил Роналду на 5-е в списке лучших вингеров в истории АПЛ, Гиггза — на 1-е. Салах, Азар и Бекхэм — в топ-5
Экс-игрок «Ньюкасла» поставил Криштиану Роналду на пятое место среди лучших вингеров Премьер-лиги всех времен.
Экс-игрок «Ньюкасла» поставил Криштиану Роналду на пятое место среди лучших вингеров Премьер-лиги всех времен.
Лучший бомбардир в истории АПЛ и эксперт BBC отдал первую строчку Райану Гиггзу, за ним идут Мохамед Салах, Эден Азар и Дэвид Бекхэм.
Ширер объяснил свою позицию касательно Роналду тем фактом, что большинство голевых достижений и наград португальца приходятся не на АПЛ, а на его игру за мадридский «Реал» в Ла Лиге.
Криштиану Роналду было 24 года, когда он перешел в «Реал Мадрид» после шести сезонов в «Манчестер Юнайтед».