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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Ширер поставил Роналду на 5-е в списке лучших вингеров в истории АПЛ, Гиггза — на 1-е. Салах, Азар и Бекхэм — в топ-5

Экс-игрок «Ньюкасла» поставил Криштиану Роналду на пятое место среди лучших вингеров Премьер-лиги всех времен.

Ширер поставил Роналду на 5-е в списке лучших вингеров в истории АПЛ, Гиггза — на 1-е. Салах, Азар и Бекхэм — в топ-5 | Источник: Sports.Ru

Лучший бомбардир в истории АПЛ и эксперт BBC отдал первую строчку Райану Гиггзу, за ним идут Мохамед Салах, Эден Азар и Дэвид Бекхэм.

Ширер объяснил свою позицию касательно Роналду тем фактом, что большинство голевых достижений и наград португальца приходятся не на АПЛ, а на его игру за мадридский «Реал» в Ла Лиге.

Криштиану Роналду было 24 года, когда он перешел в «Реал Мадрид» после шести сезонов в «Манчестер Юнайтед».

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