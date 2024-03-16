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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Григорян: «Дзюба относится к породе игроков с крепкими “фаберже”. Когда Артема начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это признак сильной личности»

— А у Дзюбы разве все нормально с характером?

Александр Григорян: «Дзюба относится к породе игроков с крепкими “фаберже”. Когда Артема начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это признак сильной личности» | Источник: Sports.Ru

— Дзюба относится к той породе игроков, у которых самые крепкие «фаберже». И «Локомотив», несмотря на сумасшедший подбор игроков, очень зависим от характера Артема и его мастерства. У него все идет от мотивации.

Дзюбе постоянно нужны вызовы и такие, которые не устраивают общественность. Которые могут его питать и заводить. На этом основана вся карьера Артема. Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это первый признак очень сильной личности, — сказал Григорян.

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