Самые странные отставки тренеров. Ивич попал в солидную компанию

Увольнение Ивича, неожиданные отставки тренеров: Карпин, Гончаренко, Моуринью, Тухель, Капелло, Юран, Нагельсман | Источник: Чемпионат.com

На этой неделе «Краснодар» удивил всю российскую футбольную общественность. Боссы клуба взяли и уволили тренера Владимира Ивича. На всякий случай напомним, сейчас «быки» занимают второе место в таблице РПЛ с отставанием от лидера в одно очко. Вспоминаем другие случаи, когда увольнения тренеров выглядели неожиданными, а порой — очень странными.

Славолюб Муслин, «Локомотив» (2006 год)

«Локомотив» под руководством сербского тренера выдал мощную серию — 20 матчей без поражений во всех турнирах (17 — в чемпионате России). Поворотным моментом стала неудача в Кубке УЕФА. «Локомотив» слетел в первом же раунде турнира после того, как проиграл по сумме двух матчей «Зюлте-Варегем» (2:1, 0:2). В составе этого скромного клуба из Бельгии играли, например, продавец обуви и страховой агент. Правда, после этого «Локомотив» обыграл «Рубин» (4:2) в Казани и сохранил лидерство в турнире за восемь туров до финиша.

Потом «Локомотив» проиграл ФК «Москва» (0:1) и прервал впечатляющую серию без поражений в чемпионате. Через несколько дней боссы московского клуба отправили Муслина в отставку. На всякий случай скажем, что «Локомотив» занимал второе место в отставанием от лидера в два очка. Как вам такое?

Основная версия — Муслину не простили позорного поражения в Кубке УЕФА. «Объяснили ли мне причины увольнения? Да. Всё из-за поражения от “Варегема”, — говорил после отставки Муслин. В итоге команда не только упустила золото, но и упала на третье место. “Увольнение Муслина по ходу сезона теперь считаю ошибкой: тренеру надо было хотя бы дать доработать до конца сезона”, — признается через несколько лет бывший президент “Локо” Валерий Филатов.

Юрий Красножан, «Локомотив» (2011 год)

И тренер, и тогдашний президент «Локомотива» Ольга Смородская подчёркивали, что их сотрудничество будет долгосрочным. В прессе регулярно звучали слова о строительстве команды на несколько сезонов. «Локомотив» бодро стартовал и к лету (тогда ещё играли по системе «весна-осень») добрался до топ-3. Поражение от «Анжи» (1:2) отбросило железнодорожников на пятую строчку, но с минимальным отрывом.

И тут полыхнуло — руководство «Локомотива» уволило тренера за «упущения в работе». По крайней мере, такой была официальная формулировка. А вот Смородская сообщила позднее, что заподозрила тренера в странных играх.

«Первое, что меня насторожило — состав на ту игру, — вспоминала спустя годы Смородская. — Он не был основным. Ещё были странные замены. Были ещё более весомые факторы, но о них говорить не буду. После матча я вызвала Красножана к себе и попросила написать заявление по собственному. Хотела, чтобы он ушёл мирно. Он отказывался. Но в его контракте был пункт, по которому я имела право отправить его в молодёжную команду. Что я и сделала. Ну, а потом он сам ушёл. Совет директоров принял моё решение. Я предоставила им неопровержимые факты».

Валерий Карпин, «Спартак» (2014 год)

«Сезон-2013/2014 складывался не идеально, но хорошо, — вспоминал Карпин. — Зимой я давал интервью и заявил, что “Спартак” станет чемпионом. Потому что действительно в это верил. Но в марте всё закончилось».

Весенний отрезок «Спартак» действительно начал не лучшим образом. Проиграл «Тереку» (0:1) в чемпионате, вылетел из Кубка России после поражения от клуба второго дивизиона «Тосно» (0:1). А потом красно-белые сыграли дома вничью с «Анжи» (2:2). Столичная команда вела 2:0, но пропустила два мяча (второй — на 90+5-й минуте). Карпина уволили, хотя команда шла в числе лидеров.

«От первого места нас отделяли три очка, — говорил Карпин. — С “Анжи” на последней минуте пропустили. Меня взяли и уволили. С Федуном у меня никакого прощания не было. То, что не дали доработать сезон до конца, удивило. Но не могу сказать — “разозлило”. Злиться-то зачем, если понимаешь, как это всё работает?».

Виктор Гончаренко, «Кубань» (2014 год)

На момент увольнения Гончаренко «Кубань» занимала пятое место в РПЛ с отставанием от второго места в одно очко. Она обыграла «Урал» (1:0), а генеральный директор краснодарского клуба Евгений Муравьёв сообщил, что никаких предпосылок для увольнения тренера нет. Через день Гончаренко отправили в отставку. Незадолго до увольнения в СМИ появилась информация, что Гончаренко — слишком мягкий человек и его не уважают футболисты.

«Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий», — сообщил после увольнения Муравьёв. Любопытно, что игроки поддержали тренера сразу после отставки. К примеру, Игорь Армаш и Максим Жавнерчик сообщили, что с дисциплиной в команде всё было нормально. С их слов, футболисты уважительно относились к Гончаренко. А болельщики «Кубани» через пару дней после увольнения тренера организовали с ним встречу недалеко от центра Краснодара и попрощались.

Сергей Юран, «Химки» (2022 год)

Увольнение Юрана из «Химок» стало чуть ли не главным событием августа в российском футболе. До этого тренер сохранил команду в РПЛ, а по итогам четырёх туров нового сезона она набрала семь очков. Приличный результат для середняка. Но в клубе приняли решение уволить Юрана. Версий было много, некоторые из них казались безумными. Были мнения, что тренера отправили в отставку из-за того, что он не поставил в состав на матч сына инвестора «Химок» Илью Садыгова. Другие версии: участие в судейском скандале, смена спонсора, предложение сыграть договорный матч.

«У меня был короткий разговор с руководством клуба, — говорил после увольнения Юран. — Мне предложили расторгнуть контракт. Не спрашиваю о причинах, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что всё будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины».

Николай Писарев, «Химки» (2022 год)

После увольнения Юрана пост главного тренера «Химок» занял Николай Писарев. Но продержался всего три недели. В случае с увольнением Николая причина банальная — отсутствие результата. Под его руководством команда проиграла четыре матча из четырёх (три — в РПЛ, один — в Кубке). Но удивило, как быстро «Химки» расстались с тренером. Неудивительно, что всё веселье, что творилось с подмосковным клубом в сезоне-2022/2023, привело к вылету в Первую лигу.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков: «Причина отставки — неудовлетворительные результаты. Рассчитывали несколько на другой исход. Понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника — в этом ничего страшного нет. Главное, вовремя сделать выводы».

Фабио Капелло, «Реал» (2007 год)

Дон Фабио сделал «Реал» чемпионом — впервые с 2003 года, но всё равно был уволен по окончании сезона. В течение всего года итальянец конфликтовал с игроками и фанатами, однако победа в чемпионате Испании была для клуба того периода серьёзным достижением. Спустя 12 дней после триумфа Капелло тогда отправили в отставку. Кстати, итальянец находился в отпуске, так что интересно посмотреть, какой была его реакция, когда он узнал об увольнении.

«Мы думаем, что Фабио Капелло не должен руководить командой в следующем сезоне, исходя из того, чего мы хотим достичь», — говорил спортивный директор «Реала» Предраг Миятович. По всей видимости, Капелло уволили из-за вылета в ЛЧ на стадии ⅛ финала и незрелищной игры, которую показывал «Реал».

Хулен Лопетеги, сборная Испании (2018 год)

Нужно ли увольнять тренера сборной за два дня до старта на чемпионате мира? В Федерации футбола Испании решили, что нужно. Перед этим стало известно, что Хулен Лопетеги возглавит «Реал» по окончании ЧМ-2018. В федерации футбола мы шокированы всем: и сменой места работы, и переговорами. Плюс о назначении в «Реал» объявили прямо перед самым чемпионатом мира. Всё это расценили как предательство. Лопетеги уволили, вместо него главным тренером назначили Фернандо Йерро. Кому и на какой стадии в итоге испанцы проиграли на ЧМ-2018, вы все наверняка прекрасно помните.

«Мы благодарны Лопетеги за всю ту работу, что он проделал, — утверждал президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес. — Любой успех команды на турнире будет его заслугой. Мы всегда были честны в общении с ним, ожидали такой же ответной реакции. Но даже не могли никак повлиять на переговоры — потому что просто не знали о них. Понимаю, что сейчас нас будут многие критиковать, однако наши ценности определяют наши поступки. Мы не могли оставить произошедшее без реакции».

Марселино Гарсия Тораль, «Валенсия» (2019 год)

Марселино стал самым успешным тренером «Валенсии» того отрезка. При нём команда заметно преобразилась. До него она занимала места во второй части таблицы Ла Лиги и лишь мечтала о еврокубках. А с Марселино дважды становилась четвёртой в Испании, брала Кубок Короля и доходила до полуфинала Лиги Европы. Но владельцу клуба Питеру Лиму этого было мало. На старте сезона-2019/2020 «Валенсия» набрала четыре очка в трёх турах Примеры, после чего Марселино уволили.

«19 июля владелец клуба заверил, что доверяет мне. Как после такого заявления я мог думать, что меня уволят 10 сентября? — сокрушался Марселино. — Я абсолютно уверен, что причиной стала победа в Кубке Испании. В течение сезона передавали сообщения о том, что нам следует отказаться от Кубка. Приоритетной целью руководства была путёвка в Лигу чемпионов. Когда после завершения сезона я встретился с Лимом, он поздравил меня с путёвкой в ЛЧ, но не с завоеванием Кубка».

Жозе Моуринью, «Тоттенхэм» (2019 год)

Да, весной 2019-го «Тоттенхэм» занимал лишь седьмое место в АПЛ и вылетел из Лиги Европы. Да, лондонская команда одержала на том отрезке всего одну победу в шести матчах. Но руководство «Тоттенхэма» уволило Моуринью меньше чем за неделю до финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». Тренера, который мог принести команде первый за длительное время трофей. Не факт, что «Тоттенхэм» выиграл бы тот финал, но с точки зрения тайминга увольнение выглядело несуразно.

«Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, — иронизировал Жозе. — Оттуда меня уволили за пару дней до финала. “Тоттенхэм” не выигрывал трофей лет 50, я не помню, когда это было. А мне не дали принять участия в финале. Это увольнение дурно пахнет. У меня была хорошая статистика на “Уэмбли”. Буду идиотом, если скажу, что мы обязательно выиграли бы у “Сити”. Но за пару недель до этого “Тоттенхэм” победил 2:0, так что ощущения были хорошими».

Томас Тухель, «Челси» (2022 год)

Под руководством Тухеля «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Неплохой список! Но осенью 2022 года немца отправили в отставку. В шести турах АПЛ «Челси» набрал 10 очков и стартовал с поражения на групповой стадии Лиги чемпионов. Именно после поражения в Загребе от местного «Динамо» (0:1) Тухель временно остался без работы. По информации The Athletic, новый владелец «Челси» Тодд Боули в любом случае уволил бы немца вне зависимости от результата в Хорватии.

Отставка Тухеля стала настоящим шоком для болельщиков «Челси» и футбольного мира. Да, столичная команда не лучшим образом стартовала в сезоне, но положение не выглядело критическим. Плюс позиции Тухеля казались достаточно прочными. Боули разогнал ключевых менеджеров клуба, а потом отправил в отставку тренера. Тогда на это у него ушло три месяца.

Юлиан Нагельсман, «Бавария» (2023 год)

С одной стороны, тогда «Бавария» растеряла 10-очковый отрыв от дортмундской «Боруссии» и упала на второе место в Бундеслиге. С другой — отставание от лидера было незначительным, а ещё «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания поставили под сомнение наши цели на этот сезон. Вот почему мы уволили его сейчас», — так прокомментировал отставку тренера председатель правления «Баварии» Оливер Кан.

Позднее агент тренера отметил, что, по сути, узнал об увольнении через журналиста, который позвонил ему. А первая реакция Нагельсмана (со слова агента) была примерно такой: «Вы что, издеваетесь?» В итоге Юлиана сменил Тухель, с которым «Бавария» всё-таки стала чемпионом Германии. Но за это спасибо нужно сказать дортмундской «Боруссии», которая отдала титул по итогам заключительного тура.