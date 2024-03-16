Роналду после 1:0 с «Аль-Ахли»: «Возвращаемся на победный путь ? Вперед, команда!»

Роналду после 1:0 в матче «Аль-Насра» и «Аль-Ахли»: «Возвращаемся на победный путь ? Вперед, команда!» | Источник: Sports.Ru

39-летний португалец забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 68-й минуте.

До этого «Аль-Наср» набрал 1 очко в двух предыдущих матчах чемпионата страны, а также вылетел из Лиги чемпионов Азии, уступив клубу «Аль-Айн» из ОАЭ по сумме двух матчей в серии пенальти.

«Возвращаемся на победный путь ? Вперед, команда!», — написал Роналду в соцсети.

«Аль-Наср» набрал 56 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в таблице саудовской лиги. Лидирует «Аль-Хилаль» с 65 очками в 23 играх.