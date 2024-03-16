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08:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду после 1:0 с «Аль-Ахли»: «Возвращаемся на победный путь ? Вперед, команда!»

Клуб из Эр-Рияда обыграл коллектив из Джидды (1:0) в игре 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду после 1:0 в матче «Аль-Насра» и «Аль-Ахли»: «Возвращаемся на победный путь ? Вперед, команда!» | Источник: Sports.Ru

39-летний португалец забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 68-й минуте.

До этого «Аль-Наср» набрал 1 очко в двух предыдущих матчах чемпионата страны, а также вылетел из Лиги чемпионов Азии, уступив клубу «Аль-Айн» из ОАЭ по сумме двух матчей в серии пенальти.

«Возвращаемся на победный путь ? Вперед, команда!», — написал Роналду в соцсети.

«Аль-Наср» набрал 56 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в таблице саудовской лиги. Лидирует «Аль-Хилаль» с 65 очками в 23 играх.

Роналду лидирует в списке бомбардиров с 23 мячами в 22 играх. Кроме того, он первый и по показателю «гол+пас» с 32 очками.

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