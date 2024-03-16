Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Торино
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
15.03
Реал Сосьедад
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
15.03
Тулуза
Лион
23
Футбол. Зарубежный
15.03
Эмполи
Болонья
01
Футбол. Зарубежный
15.03
Кельн
РБ Лейпциг
15
Все события
09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Дзюбы: «Абсолютная ложь, что Артем снимался в каких‑то шоу, пока “Локо” пахал на сборе. Все съемки прошли заранее, он упорно тренировался»

После незабитого пенальти в серии 11-метровых ударов в матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» (1:1, по пенальти 6:7) 35-летнего форварда освистали болельщики железнодорожников.
Агент Дзюбы: «Абсолютная ложь, что Артем снимался в каких‑то шоу, пока “Локо” пахал на сборе. Все съемки прошли заранее, он упорно тренировался» | Источник: Sports.Ru

Они также скандировали содержащие ненормативную лексику кричалки.

— В телеграм‑каналах много пишут о физической готовности Дзюбы. Вспоминали, что он пропустил второй сбор, а в это время выходили разные его шоу в интернете.

— Я видел это мнение. Да, он пропустил второй сбор, но индивидуально Артем в это время готовился в Москве, не пропустил ни одного занятия, не сидел дома без дела и прохлаждался. Это абсолютная ложь, что он снимался в каких‑то шоу, пока команда пахала на сборе: все съемки прошли заранее, а в действительности он упорно тренировался в Москве, руководство клуба было на базе в это время и все видело.

В этом плане к Дзюбе вообще ноль вопросов, он приехал на третий сбор в своей лучшей физической форме и был одним из лучших в команде. Поэтому все претензии по физической готовности Дзюбы неуместны и не имеют под собой никакой фактической подоплеки. Артем большой профессионал, всегда это доказывал и на тренировках, и на поле. И будет продолжать доказывать.

Очевидно, что в этих матчах игра не пошла у всей команды. Думаю, тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым сумеет сделать правильные выводы, все ребята сплотятся и вместе выйдут из этой ситуации. Как я уже говорил, ничего критичного здесь не вижу.

Понятно, что обидно и поражение от «Балтики» в серии пенальти, и то, что с «Сочи» не смогли взять три очка. Но борьба за медали в чемпионате еще не завершена. Мы видим, что все теряют очки, в том числе лидеры. У «Локо» непростой календарь, но относительно конкурентов чуть‑чуть попроще. Поэтому все в руках и ногах футболистов, — сообщил Леонид Гольдман.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь