Агент Дзюбы: «Абсолютная ложь, что Артем снимался в каких‑то шоу, пока “Локо” пахал на сборе. Все съемки прошли заранее, он упорно тренировался» | Источник: Sports.Ru

Они также скандировали содержащие ненормативную лексику кричалки.

— В телеграм‑каналах много пишут о физической готовности Дзюбы. Вспоминали, что он пропустил второй сбор, а в это время выходили разные его шоу в интернете.

— Я видел это мнение. Да, он пропустил второй сбор, но индивидуально Артем в это время готовился в Москве, не пропустил ни одного занятия, не сидел дома без дела и прохлаждался. Это абсолютная ложь, что он снимался в каких‑то шоу, пока команда пахала на сборе: все съемки прошли заранее, а в действительности он упорно тренировался в Москве, руководство клуба было на базе в это время и все видело.

В этом плане к Дзюбе вообще ноль вопросов, он приехал на третий сбор в своей лучшей физической форме и был одним из лучших в команде. Поэтому все претензии по физической готовности Дзюбы неуместны и не имеют под собой никакой фактической подоплеки. Артем большой профессионал, всегда это доказывал и на тренировках, и на поле. И будет продолжать доказывать.

Очевидно, что в этих матчах игра не пошла у всей команды. Думаю, тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым сумеет сделать правильные выводы, все ребята сплотятся и вместе выйдут из этой ситуации. Как я уже говорил, ничего критичного здесь не вижу.