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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Майкон: «Да, Неймар не стал лучшим в мире и не взял “Золотой мяч”. Но он феномен, звезда, восхищаюсь им. Остаться в “Барсе” было бы лучшим решением»

— Многие думают, что он не реализовал свой потенциал на максимум. Как вы думаете, это действительно так или нет? Как вы оцениваете карьеру Неймара?

— Для меня Неймар — звезда. Лично я восхищаюсь им. А то, что он делает за пределами поля, касается только его самого. Для меня он всегда останется непревзойденным игроком.

Да, он не достиг тех высот, которых все от него ожидали, — стать лучшим игроком в мире и завоевать «Золотой мяч». Но, оценивая его как футболиста, нельзя оспорить тот факт, что Неймар — виртуоз. Я никогда не перестану восхищаться им, так как для меня он феномен.

— Как вы думаете, он должен был уходить из «Барселоны» в «ПСЖ»?

— Я считаю, что данное решение остается на усмотрение игрока. Хотя, на мой взгляд, лучше было бы остаться в «Барселоне». Во-первых, город впечатляет свой привлекательностью, своими пляжами и прекрасными видами. А еще потому, что он играл рядом с выдающимися футболистами. Остаться в «Барселоне» было бы лучшим решением, — сказал экс-игрок «Интера» и сборной Бразилии.

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