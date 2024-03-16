Майкон: «Да, Неймар не стал лучшим в мире и не взял “Золотой мяч”. Но он феномен, звезда, восхищаюсь им. Остаться в “Барсе” было бы лучшим решением»

— Для меня Неймар — звезда. Лично я восхищаюсь им. А то, что он делает за пределами поля, касается только его самого. Для меня он всегда останется непревзойденным игроком.

Да, он не достиг тех высот, которых все от него ожидали, — стать лучшим игроком в мире и завоевать «Золотой мяч». Но, оценивая его как футболиста, нельзя оспорить тот факт, что Неймар — виртуоз. Я никогда не перестану восхищаться им, так как для меня он феномен.

— Как вы думаете, он должен был уходить из «Барселоны» в «ПСЖ»?