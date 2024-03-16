Галлас включил Роналду, Месси, Терри, Чеха и Канте в сборную из 5 лучших игроков
— Составьте символическую сборную из 5 лучших игроков: вратарь, защитник, полузащитник и два нападающих.
— Составьте символическую сборную из 5 лучших игроков: вратарь, защитник, полузащитник и два нападающих.
— Петр Чех. Джон Терри. Нголо Канте.
— А не Клод Макелеле?
— В 5 на 5 нужно бегать везде, повсюду, перекрывать все зоны.
— Тогда Канте, у него будто два сердца.
— Да. Клод был очень умным полузащитником, везде носился, но не так, как Канте. Но он так изящно отдавал передачи между линиями, поэтому и был уникальным.
— Чех, Терри, Канте. Еще два нападающих.
— Я выберу Роналду.
— Бразильца или португальца (на английском Ronaldo звучит и пишется одинаково — Sports)?
— Португальца. Я играл против бразильца, но он уже был не на пике. А вот когда я смотрел на него по телевизору, он был уникален даже через экран. Однако, выйдя против него, я не ощутил этого.
— Так, Криштиану и?..
— Месси, — сказал экс-игрок «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма».