Галлас включил Роналду, Месси, Терри, Чеха и Канте в сборную из 5 лучших игроков

— Петр Чех. Джон Терри. Нголо Канте.

— А не Клод Макелеле?

— В 5 на 5 нужно бегать везде, повсюду, перекрывать все зоны.

— Тогда Канте, у него будто два сердца.

— Да. Клод был очень умным полузащитником, везде носился, но не так, как Канте. Но он так изящно отдавал передачи между линиями, поэтому и был уникальным.

— Чех, Терри, Канте. Еще два нападающих.

— Я выберу Роналду.

— Бразильца или португальца (на английском Ronaldo звучит и пишется одинаково — Sports)?

— Португальца. Я играл против бразильца, но он уже был не на пике. А вот когда я смотрел на него по телевизору, он был уникален даже через экран. Однако, выйдя против него, я не ощутил этого.

— Так, Криштиану и?..