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17:59 (мск), источник: Sport24

«Вот это пушка!» Футболистка «Енисея» забила фантастический гол в женской Суперлиге

Футболистка красноярского «Енисея» Елена Брусова забила фантастический по красоте гол в ворота казанского «Рубина» в матче 2-го тура женской Суперлиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 56-й минуте Брусова нанесла мощнейший удар с полулета из-за пределов штрафной, отправив мяч за шиворот голкиперу гостей. «Вот это пушка! Вот это поймала!» — сопроводил взятие ворот комментатор матча.

Игра завершилась победой «Енисея» над «Рубином» со счетом 3:1.

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