«Вот это пушка!» Футболистка «Енисея» забила фантастический гол в женской Суперлиге
Футболистка красноярского «Енисея» Елена Брусова забила фантастический по красоте гол в ворота казанского «Рубина» в матче 2-го тура женской Суперлиги.
Футболистка красноярского «Енисея» Елена Брусова забила фантастический по красоте гол в ворота казанского «Рубина» в матче 2-го тура женской Суперлиги.
На 56-й минуте Брусова нанесла мощнейший удар с полулета из-за пределов штрафной, отправив мяч за шиворот голкиперу гостей. «Вот это пушка! Вот это поймала!» — сопроводил взятие ворот комментатор матча.
Игра завершилась победой «Енисея» над «Рубином» со счетом 3:1.