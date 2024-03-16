«Вот это пушка!» Футболистка «Енисея» забила фантастический гол в женской Суперлиге

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На 56-й минуте Брусова нанесла мощнейший удар с полулета из-за пределов штрафной, отправив мяч за шиворот голкиперу гостей. «Вот это пушка! Вот это поймала!» — сопроводил взятие ворот комментатор матча.