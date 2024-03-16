Майкон о «Золотом мяче»-2010 Месси: «Снейдеру должны были дать. Несправедливый исход» | Источник: Sports.Ru

— Он был прекрасен и имел все шансы на победу. Мы тогда с «Интером» выиграли требл, а он еще играл [со сборной Нидерландов] в финале чемпионата мира.

Я глубоко убежден, что у него были все возможности заполучить «Золотой мяч». Это еще раз говорит о том, насколько несправедливым был исход.

Конечно, «Золотой мяч» должны были дать ему, — сказал бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон.

В 2010-м «Золотой мяч» получил форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Снейдер закончил. Вспоминаем великий сезон-2009/10, за который ему не дали «Золотой мяч».