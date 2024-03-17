«Аль-Иттихад» победил «Аль-Фатех» в саудовской Про-лиге, Карасев показал красную карточку
«Аль-Иттихад» на чужом поле обыграл «Аль-Фатех» в матче 24-го тура саудовской Про-лиги.
«Аль-Иттихад» на чужом поле обыграл «Аль-Фатех» в матче 24-го тура саудовской Про-лиги.
В составе победителей голами отметились Абдерразак Хамдалла (дубль), Жота с передачи Н’Голо Канте и Ахмед Аль-Гамди. За «Аль-Фатех» забивали Салем Аль-Наджди и Саад Аль-Шурафа. В итоге 4:2 — победа команды Марсело Гальярдо.
На 77-й минуте арбитр матча, россиянин Сергей Карасев удалил с поля защитника гостей Маддалу Аль-Олаяна за вторую желтую карточку.
После этого матча «Аль-Иттихад» занимает 4-е место в таблице Про-лиги (43 очка), «Аль-Фатех» находится на 9-й позиции (31 балл).