«Аль-Иттихад» победил «Аль-Фатех» в саудовской Про-лиге, Карасев показал красную карточку

В составе победителей голами отметились Абдерразак Хамдалла (дубль), Жота с передачи Н’Голо Канте и Ахмед Аль-Гамди. За «Аль-Фатех» забивали Салем Аль-Наджди и Саад Аль-Шурафа. В итоге 4:2 — победа команды Марсело Гальярдо.

На 77-й минуте арбитр матча, россиянин Сергей Карасев удалил с поля защитника гостей Маддалу Аль-Олаяна за вторую желтую карточку.