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08:57 (мск), источник: Sport24

«Аль-Иттихад» победил «Аль-Фатех» в саудовской Про-лиге, Карасев показал красную карточку

«Аль-Иттихад» на чужом поле обыграл «Аль-Фатех» в матче 24-го тура саудовской Про-лиги.

Источник: AP 2023

В составе победителей голами отметились Абдерразак Хамдалла (дубль), Жота с передачи Н’Голо Канте и Ахмед Аль-Гамди. За «Аль-Фатех» забивали Салем Аль-Наджди и Саад Аль-Шурафа. В итоге 4:2 — победа команды Марсело Гальярдо.

На 77-й минуте арбитр матча, россиянин Сергей Карасев удалил с поля защитника гостей Маддалу Аль-Олаяна за вторую желтую карточку.

После этого матча «Аль-Иттихад» занимает 4-е место в таблице Про-лиги (43 очка), «Аль-Фатех» находится на 9-й позиции (31 балл).

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