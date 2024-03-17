Обладатель Кубка Казахстана перешел в клуб Азамата Мусагалиева

Источник: ФК "Ордабасы"

22-летний Шершнев последние два сезона выступал в Казахстане. В 2022 году он играл за «Ордабасы», вместе с которым стал обладателем Кубка Казахстана.

В 2023 году хавбек перешел в «Туран», в рамках первой лиги Казахстана он провел 18 матчей, забил два гола и отдав 14 голевых передач.