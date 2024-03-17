Пике считает «Барсу» Гвардиолы лучше его «Сити»: «У нас был Месси и 7−8 воспитанников. Наша команда была особенной и запомнится как лучшая в истории клуба» | Источник: Sports.Ru

Выбирая наиболее сильную из них команду, бывший защитник отдал предпочтение родной «Барселоне».

За три сезона каталонцы трижды стали чемпионами в Ла Лиге и завоевали два трофея Лиги чемпионов, а Лионель Месси забил 138 голов.

«Барселона», потому что у нас был Месси. Также немаловажно, что у нас было семь или восемь игроков из Ла Масии, это взрывает мозг. «Сити» невероятен, но у них нет такой истории, как у Ла Масии. Они пытаются развивать это направление с помощью таких талантов, как [Фил] Фоден, но семь или восемь игроков — это совсем другое.

Честно говоря, это было радостно [выигрывать титулы с «Барселоной»], но в истории всегда появляется другая команда. [В теннисе] после Борга и Макинроя были Сампрас и Агасси, затем Надаль и Федерер, затем Джокович.