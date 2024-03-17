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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду, Анри, Лэмпард, Гиггз, Виейра, Терри — в сборной лучших игроков в истории АПЛ по версии Роналдо

Бывший нападающий сборной Бразилии составил сборную лучших игроков в истории лиги, выбрав схему 4−4−2.

Роналду, Анри, Лэмпард, Гиггз, Виейра, Терри — в сборной лучших игроков в истории АПЛ по версии Роналдо | Источник: Sports.Ru

Эта команда выглядит так:

Вратарь: Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»), Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал»), Джон Терри, Эшли Коул (оба — «Челси»);

Полузащитники: Патрик Виейра («Арсенал»), Фрэнк Лэмпард («Челси», «Вест Хэм»), Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз (оба — «Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Тьерри Анри («Арсенал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

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