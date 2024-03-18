Вы удивитесь, но изначально в футболе играть руками запрещали даже вратарям: когда и почему это поменялось

Футбольные правила периодически подвергаются изменениям, которые становятся революционными для всей игры. Последней из таких инноваций можно считать внедрение ВАР. Если раньше решения арбитра в поле не подвергались сомнениям, то теперь гол, сначала засчитанный судьей, а затем отмененный его видеоассистентами, — это наша реальность.

После Евро-1992 в Швеции вратарям запретили брать мяч в руки после паса от своего игрока — раньше это было разрешено. Это нововведение в правилах радикально изменило футбол, избавив зрителей от тактически оправданных, но скучных затяжек времени. В том же 1992 году сборная Дании сенсационно выиграла чемпионат Европы — при этом датчане часто «убаюкивали» матчи передачами назад вратарю Петеру Шмейхелю, который брал мяч в руки и потягивал время.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240831&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что изначально вратарям в футболе вообще запрещалось брать мяч в руки. Их отличие от других игроков определялось лишь позицией на поле.

«На заре футбола голкиперам не разрешалось касаться мяча руками. Это правило было введено только в 1863 году», — сообщает сайт FootyVAR.

1863-й — год, когда Футбольная ассоциация Англии официально ввела первые футбольные правила. Именно поэтому англичан часто называют «родоначальниками футбола», хотя разновидности подобной игры с мячом существовали еще в древних Китае, Спарте и Риме.

В изначальной редакции англичане разрешили вратарям брать мяч в руки на всей своей половине поля. В 1912 году «зону владений» голкипера ограничили штрафной площадью, а в 1992-м — запретили брать мяч в руки от своего. Вскоре появилось еще одно ограничение — правило 6 секунд: с тех пор вратари, забрав мяч себе, обязаны ввести его в игру не более чем через 6 секунд.

Таким образом, история сделала полный круг и все вернулось туда же, откуда и начиналось. Современные вратари вроде Давида Райи из «Арсенала» почти не играют в футбол руками, зато отлично делают это ногами:

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240830&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Следующим революционным изменением в футболе должно стать «правило Венгера»: чиновники планируют радикально перекроить понятие офсайда.