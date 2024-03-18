Инфантино: за случившееся в Турции виновные должны быть привлечены к ответственности

«Насилие, свидетелем которого стали турецкие болельщики после матча Высшей лиги между “Трабзонспором” и “Фенербахче”, абсолютно неприемлемо — на поле или вне его, ему нет места в нашем спорте или обществе. Я говорил это раньше и повторю снова — в футболе все без исключения игроки должны быть в безопасности, чтобы играть в игру, которая приносит такую радость стольким людям по всему миру. Я призываю соответствующие власти обеспечить соблюдение этого правила на всех уровнях и привлечь виновных в шокирующих событиях в Трабзоне к ответственности за свои действия», — приводит слова Инфантино пресс-служа ФИФА в своих социальных сетях.