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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Инфантино: за случившееся в Турции виновные должны быть привлечены к ответственности

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал эпизод с дракой футболистов и фанатов в матче турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Трабзонспором».

Источник: Reuters

«Насилие, свидетелем которого стали турецкие болельщики после матча Высшей лиги между “Трабзонспором” и “Фенербахче”, абсолютно неприемлемо — на поле или вне его, ему нет места в нашем спорте или обществе. Я говорил это раньше и повторю снова — в футболе все без исключения игроки должны быть в безопасности, чтобы играть в игру, которая приносит такую радость стольким людям по всему миру. Я призываю соответствующие власти обеспечить соблюдение этого правила на всех уровнях и привлечь виновных в шокирующих событиях в Трабзоне к ответственности за свои действия», — приводит слова Инфантино пресс-служа ФИФА в своих социальных сетях.

После финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты «Фенербахче» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие игроки гостей.

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