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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Дуглас Сантос о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Команда побеждает благодаря связке российских и бразильских футболистов. Петербург и другие города, где родились игроки — прекрасная смесь»

Защитник «Зенита» прокомментировал слова Артема Дзюбы об ориентации клуба на бразильских футболистов. В марте прошлого года форвард высказался об уходе из клуба: «Понимал, что “Зенит” превращается в “Зенит” Рио-де-Жанейро.

Дуглас Сантос о «Зените» Рио-де-Жанейро: «Команда побеждает благодаря связке российских и бразильских футболистов. Петербург и другие города, где родились игроки — прекрасная смесь» | Источник: Sports.Ru

Защитник «Зенита» прокомментировал слова Артема Дзюбы об ориентации клуба на бразильских футболистов. В марте прошлого года форвард высказался об уходе из клуба: «Понимал, что “Зенит” превращается в “Зенит” Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».

В нынешнем сезоне в составе команды из Санкт-Петербурга числится 11 игроков, родившихся в Бразилии. Двое из них — Роберт Ренан и Ду Кейрос — отданы в аренду.

«Если бы их было слишком много, их бы тут не было. Считаю, что все последние годы “Зенит” побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка.

А знаете, мне кажется, это прекрасная смесь — Петербург и другие города, в которых родились нынешние футболисты «Зенита». Русские или иностранцы — это неважно. В комбинации этих городов под знаменем «Зенита» мы шестой год подряд придем первыми«, — сказал защитник “Зенита”.

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