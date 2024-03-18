После беспорядков на матче чемпионата Турции по футболу задержали 12 человек
17 марта по завершении игры «Трабзонспор» — «Фенербахче» произошла массовая драка между болельщиками домашней командами и футболистами гостей.
17 марта по завершении игры «Трабзонспор» — «Фенербахче» произошла массовая драка между болельщиками домашней командами и футболистами гостей.
АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Турции задержали 12 человек после беспорядков на матче чемпионата страны между «Трабзонспором» и «Фенербахче». Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в аккаунте в социальной сети X.
«В отношении 12 выявленных на данный момент лиц возбуждены судебные и административные дела. Расследование продолжается», — написал Ерликая.
В воскресенье «Фенербахче» обыграл «Трабзонспор» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Турции (3:2). После финального свистка футболисты «Фенербахче» стали праздновать победу в центре поля, что не понравилось болельщикам домашней команды. Они выбежали на поле, после чего началась массовая драка с участием игроков гостевого клуба.
«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 79 очками. «Трабзонспор» идет третьим с 49 очками.