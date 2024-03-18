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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Хусаинов: Возврата России в УЕФА не будет. Надо создавать что-то своё

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что УЕФА не вернёт Россию в свои ряды. По его мнению, необходимо создавать свои турниры по аналогии с НХЛ и НБА.

Источник: БЕЛТА

«Тяжеловато — не то слово. Ещё и на внутреннем фронте возникли проблемы серьёзного плана, связанные с СВО. Ошеломлён реакцией супруги. Она у меня из Чернигова… С этим живём. Я не жалуюсь — просто рассуждаю о сегодняшних реалиях. Смешно слышать: давайте подождём в УЕФА. Нет, ребята, возврата не будет. Надо создавать что-то своё. НХЛ и НБА замечательно живут без ФИФА с УЕФА. Народ собирают. Зрелище делают. А ФИФА на одну игру чемпионата мира в Катаре назначает 11 арбитров! VAR, AVAR, ещё кто-то. Ребята, вы что, обалдели? Во что вы футбол превратили? Всё деньги, бизнес, реклама», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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