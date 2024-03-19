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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Паршивлюк о сравнении «Спартака» и «Динамо» с Монтекки и Капулетти: «Вражда существует, 100%. Это самое историческое российское дерби»

— Мы записываем это интервью в библиотеке. Нравятся ли тебе произведения Шекспира? Например, «Ромео и Джульетта».

Паршивлюк о сравнении «Спартака» и «Динамо» с Монтекки и Капулетти: «Вражда существует, 100%. Это самое историческое российское дерби» | Источник: Sports.Ru

— Да, нравится, как и всем, я думаю. Я не совсем романтик, но такие романтические истории с печальным концом, особенно в кино, мне нравятся.

— Я неспроста выбрала это произведение, потому что там были Монтекки и Капулетти. Между «Спартаком» и «Динамо» похожая вражда?

— Сто процентов, если это все можно описать словом «вражда».

Это самое историческое российское дерби. С давних времен существует соперничество двух московских клубов за пальму первенства, и оно до сих пор живет.

В своей карьере мне довелось побывать с обеих сторон. Я ощущал и ощущаю, что это, безусловно, одни из важнейших матчей в сезоне для болельщиков.

Иногда проскальзывают фразы «Мы простим все — только обыграйте “Динамо” или “Спартак”. Эта вражда существует.

Конечно, среди футболистов она не такая — у нас есть профессиональное уважение, соперничество. Но среди болельщиков она ощущается. Это жестко! — сказал защитник в интервью двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

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