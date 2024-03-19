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12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Медиалиги: Профессиональный спорт видит в нас конкуренцию

Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов высказался о сравнениях медиафутбола с профессиональным футболом.

Источник: РИА "Новости"

«До сих пор профессиональный спорт видит в нас некую конкуренцию. Многие считают, что мы зашли в футбол, например, чтобы составить конкуренцию Российской Премьер-Лиге или РФС. К счастью, две эти организации давно понимают, что мы не конкуренты, а скорее соратники по одному большому делу — популяризации футбола, развитию любви в молодёжи к этому виду спорта.

Заставить ребенка оторваться от айпада, клавиатуры стало сложнее. Мы посредством диджитал-продукта под названием “Медиалига” это пытаемся сделать. Через привычную ему картинку, через знакомую механику, но с таким посылом: посмотрел, классно? Вставай и иди повторяй», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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