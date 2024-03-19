«Фенербахче» не исключает выхода из турецкой Суперлиги после нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков

После игры в рамках турецкой Суперлиги 17 марта, в котором «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты «Трабзонспора» выбежали на поле и атаковали игроков команды гостей, праздновавших победу в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских. В понедельник министр внутренних дел Турции сообщил о 12 задержанных.