Футболист Алвес попросил суд Испании освободить его на время рассмотрения обжалования

МАДРИД, 19 марта. /ТАСС/. Суд испанской Барселоны провел слушания по делу бразильского футболиста Дани Алвеса, попросившего отпустить его из-под стражи на время рассмотрения обжалования после приговора к 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии.

Ранее спортсмен, который уже провел в заключении более года, был осужден по делу о сексуальном насилии. Прокуратура и защита Алвеса обжаловали решение юридической инстанции. В результате футболист попросил о том, чтобы его отпустили из тюрьмы на время рассмотрения апелляций. Как передает газета 20 Minutos, Алвес заверил суд, что «не сбежит». «Я верю в судебную власть и всегда буду в ее распоряжении», — сказал он.

Прокуратура выступила против освобождения спортсмена. Ожидается, что суд озвучит свое решение в ближайшие дни.

22 февраля Алвеса признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 4,5 года лишения свободы. Футболист также будет находиться под полицейским контролем в течение пяти лет после выхода из тюрьмы. На протяжении 9,5 лет ему будет запрещено приближаться или пытаться вступать в контакт с потерпевшей, которой он должен выплатить компенсацию в размере €150 тыс.

Суд по делу о насилии начался 5 февраля в Барселоне и завершился 7 февраля. Прокуратура просила назначить наказание для Алвеса в виде 9 лет лишения свободы и компенсации в €150 тыс. Алвес отвергал обвинения. События произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. На время разбирательств спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог.