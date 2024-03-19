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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Форвард СКА Бучельников на вопрос о Месси и Роналду: «Холанд, только Холанд. Машина для убийств, которая уничтожает все на пути»

20-летний нападающий СКА провел этот сезон в аренде во владивостокском «Адмирале».

За 55 игр регулярного чемпионата КХЛ Бучельников набрал 29 (13+16) очков.

— Если выбирать из именитых футболистов, то кто тебе импонирует? Месси, Роналду, Мбаппе?

— Холанд, только Холанд.

— Болеешь за «Манчестер Сити»?

— Нет, просто мне нравится, что он такая машина для убийств, которая уничтожает все на пути, — сказал Дмитрий Бучельников.

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