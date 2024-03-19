Форвард СКА Бучельников на вопрос о Месси и Роналду: «Холанд, только Холанд. Машина для убийств, которая уничтожает все на пути»
20-летний нападающий СКА провел этот сезон в аренде во владивостокском «Адмирале».
20-летний нападающий СКА провел этот сезон в аренде во владивостокском «Адмирале».
За 55 игр регулярного чемпионата КХЛ Бучельников набрал 29 (13+16) очков.
— Если выбирать из именитых футболистов, то кто тебе импонирует? Месси, Роналду, Мбаппе?
— Холанд, только Холанд.
— Болеешь за «Манчестер Сити»?
— Нет, просто мне нравится, что он такая машина для убийств, которая уничтожает все на пути, — сказал Дмитрий Бучельников.