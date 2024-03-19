Бывший руководитель Китайской футбольной ассоциации отправлен в тюрьму на 17 лет

Как сообщает Renmin Ribao, за хищение государственных средств и получение взяток он отправлен в тюрьму на 17 лет и оштрафован на 5 миллионов юаней (примерно 640 тысяч евро).

Пользуясь своим положением, Ван Дэнфэн в период с июня 2016 по август 2022 года присвоил или попытался присвоить 46,7 миллиона юаней (примерно 5,98 миллиона евро). В виде взяток за содействие в заключении контрактов и развитии проектов с января 2016 по январь 2022 года он получил 9,66 миллиона юаней (около 1,24 миллиона евро).

При определении срока наказания суд учел признательные показания бывшего чиновника и тот факт, что он вернул похищенное.