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16:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший руководитель Китайской футбольной ассоциации отправлен в тюрьму на 17 лет

Суд провинции Шаньдун вынес приговор бывшему вице-президенту Китайской футбольной ассоциации (КФА), экс-руководителю Юношеской футбольной лиги и экс-главе одного из департаментов Министерства образования Ван Дэнфэну.

Источник: БЕЛТА

Как сообщает Renmin Ribao, за хищение государственных средств и получение взяток он отправлен в тюрьму на 17 лет и оштрафован на 5 миллионов юаней (примерно 640 тысяч евро).

Пользуясь своим положением, Ван Дэнфэн в период с июня 2016 по август 2022 года присвоил или попытался присвоить 46,7 миллиона юаней (примерно 5,98 миллиона евро). В виде взяток за содействие в заключении контрактов и развитии проектов с января 2016 по январь 2022 года он получил 9,66 миллиона юаней (около 1,24 миллиона евро).

При определении срока наказания суд учел признательные показания бывшего чиновника и тот факт, что он вернул похищенное.

Под следствием также находятся бывший президент КФА Чэнь Сюйюань и бывший главный тренер сборной Китая Ли Те. В конце февраля появились сообщения, что знаменитый футболист и экс-игрок «Эвертона» уже приговорен к пожизненному заключению. Но CCTV опровергло это информацию — срок его наказания еще не установлен.

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