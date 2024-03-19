«Плохая девочка»: Алиша Леманн надела жилет из черной лаковой кожи на голое тело

25-летняя нападающая клуба «Астон Вилла» и сборной Швейцарии время от времени балует свою аудиторию смелыми фото. На этот раз красотка-блондинка сфотографировалась в костюме из черной лаковой кожи.

Алиша примерила облегающие брюки и жилет с открытой спиной и шнуровкой. Пикантную нотку добавило то, что футболистка не стала надевать под жилетку белье.

«Никогда не чувствовал себя более любимой», — подписала фотографии спортсменка.