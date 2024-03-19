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16:23 (мск), источник: Московский комсомолец

«Плохая девочка»: Алиша Леманн надела жилет из черной лаковой кожи на голое тело

Швейцарская футболистка Алиша Леманн показалась в соблазнительном наряде. Самая популярная в соцсетях представительница женского футбола обошлась без бюстгальтера.

25-летняя нападающая клуба «Астон Вилла» и сборной Швейцарии время от времени балует свою аудиторию смелыми фото. На этот раз красотка-блондинка сфотографировалась в костюме из черной лаковой кожи.

Алиша примерила облегающие брюки и жилет с открытой спиной и шнуровкой. Пикантную нотку добавило то, что футболистка не стала надевать под жилетку белье.

«Никогда не чувствовал себя более любимой», — подписала фотографии спортсменка.

«“Королева”, “Плохая девочка”, “Похожа на Меган Фокс, когда она была блондинкой”, “Мечта каждого мужика”, “Чертовски горячо”», — так отреагировали на снимки многочисленные поклонники Алиши.

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