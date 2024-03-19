Фигу о Роналду: «Он зверь, самый нацеленный на борьбу парень, которого я видел после себя. Криштиану продолжает забивать голы и всегда будет это делать» | Источник: Sports.Ru

— Это одно из лучших соревнований в мире, и я говорю это не потому, что оно проводится под эгидой УЕФА, а из-за уровня команд, которые соревнуются, и игроков.

У нас одна из лучших команд в мире, с большим талантом и опытом. Мы являемся одними из фаворитов в борьбе за титул наряду с Францией, Англией… Есть и привычные фавориты — Испания, Германия, Бельгия… Честно говоря, я думаю, что это будет очень хороший чемпионат, и я надеюсь, что Португалия сможет стать чемпионом.

— Вы удивлены, что Криштиану Роналду все еще вызывается и сыграет на другом чемпионате Европы, если не произойдет ничего странного?

— Он зверь, он самый нацеленный на борьбу парень, которого я видел после себя (смеется). Я шучу. Он продолжает забивать голы и всегда будет это делать, потому что игрок с таким естеством и таким даром…

Я рад за него, потому что он завершит свою карьеру, забивая голы и играя на крупных турнирах.

— Вы верите в Жоау Феликса?

— Он очень талантлив, но ему нужно быть немного более… Как бы это сказать? Он должен быть более злым, хотеть большего, большего и большего. Но все такие, какие они есть, и иногда это очень трудно изменить.