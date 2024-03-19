Вейга об игре против Роналду и Месси: «Похоже на сбывшуюся мечту. Могу рассказать детям, что играл против двух величайших в истории, они инопланетяне»
— Каково играть против Криштиану?
— Каково играть против Криштиану?
— Это похоже на сбывшуюся мечту, не так ли? Так же, как когда я играл против Месси в своем первом матче в стартовом составе. Что ж, я уже могу рассказать своим детям, что играл против двух величайших игроков в истории. Это то, о чем мечтает каждый ребенок, и мне повезло, что я смог это сделать.
Играя 11 на 11, понимаешь, что эти два игрока — инопланетяне. Приятно играть с ними в одной лиге и противостоять им, потому что это требует от тебя максимума. И это мотивация — играть против лучших. Я надеюсь, что в следующем году это продолжится, — сказал полузащитник «Аль-Ахли».