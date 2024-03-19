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19:07 (мск), источник: ТАСС

Умер телекомментатор Василий Уткин

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Телевизионный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин.

Источник: https://vk.com/egrisi_afc

Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». До 2015 года комментировал футбольные матчи. В 2004 и 2005 годах стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».

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