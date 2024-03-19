Умер телекомментатор Василий Уткин

Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб». До 2015 года комментировал футбольные матчи. В 2004 и 2005 годах стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».