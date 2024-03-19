«Лучший комментатор XXI века». Соболезнования в связи со смертью Василия Уткина

Он был лучшим комментатором XXI века и лучше всех обращался с русским языком, рассказал в разговоре с ТАСС телекомментатор Владимир Гомельский.

«Умер Вася, мой товарищ. Он тяжело болел в последнее время, все к этому шло. Если оценивать его профессиональные качества, то он был и остается до сих пор лучшим футбольным комментатором XXI века. Его обвиняли — может, обоснованно, может, нет — в пристрастности, кто-то ему нравился больше, кто-то не нравился совсем, но он лучше всех обращался с главным инструментом комментатора — русским языком», — отметил Гомельский.

То, что он делал во время репортажей, вызывало у меня восхищение. Это моя личная утрата. Владимир Гомельский

«Был одним из самых-самых»

Телекомментатор Анна Дмитриева потрясена смертью Уткина. «Я потрясена. Когда я каждый раз видела Васю, меня всегда волновало его самочувствие, состояние здоровья. Я всегда старалась его предостеречь, но ничего не получалось. Я вспоминаю, как он пришел ко мне 22-летним мальчиком, казалось, вся жизнь у него впереди», — сказала Дмитриева ТАСС.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что спортивный комментатор Василий Уткин был одним из лучших в профессии.

Жаль — это не то слово, просто ужас. Такие молодые, талантливые, настоящие, знающие профессию молодые люди уходят. Он был один из самых-самых. А может быть, даже самый. Татьяна Тарасова

«Любой разговор с ним — это было интересно»

Главный тренер сборной России по футболу рассказал, что любой разговор с Уткиным был интересен для него. «Я в шоке. С ним помимо того, что общались, могу сказать, что дружили. Любой разговор с ним — это было интересно, он начитанный, образованный, понимающий. Понятно, что я могу только хорошие слова про него сказать, самое главное, что всегда интересно с ним было», — сказал Карпин журналистам.

Смерть Василия Уткина стала огромной потерей для спортивной журналистики, сообщил ТАСС бывший генеральный директор телеканалов «Спорт» и «Россия-2» Василий Кикнадзе. «Уход Васи — это огромная потеря для спортивного телевидения, спортивной журналистики в целом, на протяжении многих лет он был креативным центром, объединявшим вокруг себя многих талантливых и толковых ребят. Его уход сперва с телевидения, а сейчас из жизни лишил отечественных любителей спорта многих счастливых моментов и ярких трансляций. При всем при том, что он успел сделать очень много, остается огромное болезненное ощущение недосказанности, недоделанности того, что он мог бы сделать. Мои искренние соболезнования тем, кто работал вместе с ним, его родным и близким», — сказал Кикнадзе.

«Он изменил язык комментария»

Телекомментатор Георгий Черданцев считает, что Уткин изменил язык комментария. «Он изменил язык комментария. В художественной литературе на это способны только великие литераторы. Вася любил литературу и прекрасно знал ее. И он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, за “Футбольный клуб”. Это была и остается на мой взгляд лучшая, настоящая журналистская передача (так Вася всегда сам говорил — не программа, а именно передача) спортивного телевидения России», — написал он в своем телеграм-канале.