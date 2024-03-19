Умер Василий Уткин — голос футбола для целых поколений | Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Во вторник, 19 марта, стало известно о смерти известного журналиста, комментатора и владельца медиаклуба «Эгриси» Василия Уткина. Первым эту новость сообщил в Telegram-канале инсайдер Иван Карпов. Позже информацию подтвердили и другие источники, в том числе клуб, который возглавлял Уткин. Соответствующий пост появился и в личном Telegram-канале комментатора.

Причина смерти

Mash называет предварительной причиной смерти Уткина тромбоэмболию легочной артерии. По данным источника, еще в выходные Василий чувствовал себя хорошо, на проблемы со здоровьем не жаловался. Находился в загородном доме и в понедельник вернулся в Москву. Во вторник Уткин почувствовал себя плохо, вызвал скорую и был госпитализирован, однако спасти его не смогли.

Baza дополняет, что сразу после госпитализации врачи кардиологического отделения больницы им. Пирогова подключили Уткина к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — он скончался в 16.01.

По сведениям Mash, Уткин страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023-го ему поставили диагноз «атеросклероз». Прошлой осенью вес комментатора превышал 200 килограммов, врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету. У него также нашли повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240840&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Память

Уткин был большим комментатором, работавшим как на телевидении, так и в различных интернет-проектах. Василия выделял неординарный стиль работы, которым он привлекал многих телезрителей и радиослушателей. За время работы Уткин создал бесчисленное множество фраз, которые со временем стали крылатыми. На Уткине выросло не одно поколение комментаторов и просто любителей футбола, которые нередко включали матчи лишь из-за голоса Василия. Выходившая на «НТВ-Плюс» авторская программа Уткина «Футбольный клуб» до сих пор остается эталоном спортивной передачи.

В последнем сообщении в своем Telegram-канале комментатор написал: «О, а у меня дата-то какая сегодня полукруглая! 17 марта 1989 года меня взяли на работу во “Взгляд”. 35 лет назад. Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А по сути — могу».