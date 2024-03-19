Текущие события
Футбол. Первая лига
18.03
Акрон
Сокол
20
Футбол. Первая лига
18.03
Арсенал
Волгарь
00
Футбол. Первая лига
18.03
СКА-Хабаровск
Торпедо
20
Футбол. Первая лига
18.03
КАМАЗ
Динамо Мх
21
Футбол. Первая лига
18.03
Родина
Кубань
10
Футбол. Сборные
22:45
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
Все события
19 марта, источник: Sports.Ru

Евгения Медведева: «Когда я начинала комментировать, мое окружение настаивало, чтобы я изучала работы Уткина. Он был одним из лучших комментаторов за все время»

Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.

Евгения Медведева: «Когда я начинала комментировать, мое окружение настаивало, чтобы я изучала работы Уткина. Он был одним из лучших комментаторов за все время» | Источник: Sports.Ru

"Мы не так давно познакомились с Василием на совместном проекте, но я понимала масштаб личности этого человека. Когда я только начинала комментировать, мое окружение настаивало на том, чтобы я изучала работы именно Василия.

Словарный запас, скорость мышления, багаж знаний, острый ум, чувство юмора. Ни я, ни большинство из нас никогда не дорастут до такого уровня.

В последнее время Василий был успешным спортивным блогером. Но в первую очередь он был одним из лучших комментаторов за все время.

Мои соболезнования семье и всем близким. Очень жаль, что такие люди уходят так рано…" — написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

Умер Василий Уткин. Что он значил для вас?

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь