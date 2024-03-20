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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-судья Итурральде о деле Негрейры: «За 18 месяцев мы так и не узнали, что стало с 7 млн евро. Но он не назначал судей, да и пришлось бы подкупить 20 арбитров на 38 матчей&

"Дело Негрейры — это горе для футбола. Оно нанесло огромный ущерб судейству. Оно и прежде не пользовалось доверием, а теперь — еще меньше. Никто не вступается за арбитров, все просто хотят использовать ситуацию в своих целях.

Экс-судья Итурральде о деле Негрейры: «За 18 месяцев мы так и не узнали, что стало с 7 млн евро. Но он не назначал судей, да и пришлось бы подкупить 20 арбитров на 38 матчей» | Источник: Sports.Ru

"Дело Негрейры — это горе для футбола. Оно нанесло огромный ущерб судейству. Оно и прежде не пользовалось доверием, а теперь — еще меньше. Никто не вступается за арбитров, все просто хотят использовать ситуацию в своих целях. Вся медийная машина заработала, особенно в Мадриде.

Но спустя 18 месяцев мы так и не узнали, что стало с 7 млн евро.

Негрейра не назначал судей на матчи, да и пришлось бы подкупить 20 арбитров на 38 игр. К тому же речь идет о, возможно, лучшей «Барселоне» в истории.

А что делал Негрейра, когда Матеу Лаос не засчитал гол Месси «Атлетико», который принес бы «Барсе» титул?

Клубы нанимают таких людей, думая, что получат лучшее отношение со стороны арбитров. Но это не работает, судья просто делает свою работу. Это больше пиар клуба перед своими болельщиками. Делегат просто помогает вам на стадионе, следит за тем, чтобы у вас было все необходимое", — сказал экс-рефери.

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