Экс-судья Итурральде о деле Негрейры: «За 18 месяцев мы так и не узнали, что стало с 7 млн евро. Но он не назначал судей, да и пришлось бы подкупить 20 арбитров на 38 матчей» | Источник: Sports.Ru

"Дело Негрейры — это горе для футбола. Оно нанесло огромный ущерб судейству. Оно и прежде не пользовалось доверием, а теперь — еще меньше. Никто не вступается за арбитров, все просто хотят использовать ситуацию в своих целях. Вся медийная машина заработала, особенно в Мадриде.

Но спустя 18 месяцев мы так и не узнали, что стало с 7 млн евро.

Негрейра не назначал судей на матчи, да и пришлось бы подкупить 20 арбитров на 38 игр. К тому же речь идет о, возможно, лучшей «Барселоне» в истории.

А что делал Негрейра, когда Матеу Лаос не засчитал гол Месси «Атлетико», который принес бы «Барсе» титул?