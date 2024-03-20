«Вся наша жизнь игра». Ушел из жизни футбольный голос России Василий Уткин

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Уткин — голос эпохи, он стал одним из символов российского телевидения 90-х и начала нулевых. Яркий, неординарный, интересный — он изменил стиль и язык футбольного комментирования. А его главное детище — «Футбольный клуб» — навсегда врезалось в память поклонников футбола в России. «Вся наша жизнь игра», — стоит услышать первые строчки из песни «Ленинграда», и на душе становится хорошо — ты понимаешь, что впереди тебя ожидает увлекательный рассказ о любимой игре в исполнении обаятельного и остроумного ведущего и комментатора.

Мальчишкой осенью и весной ты ждал середины недели, чтобы в 22:45 по московскому времени включить на ламповом телевизоре НТВ и насладиться невероятно красочным, особенно по тем временам, зрелищем — матчами Лиги чемпионов, которые органично дополняли комментарии Уткина и его не менее талантливого друга Юрия Розанова, тоже уже ушедшего из жизни. Их дуэт являлся украшением любого крупного футбольного турнира тех лет, будь то чемпионат Европы или мира.

Источник: https://vk.com/egrisi_afc

Начало пути

Родился Уткин в подмосковной Балашихе, в интеллигентной семье физика и врача. Родители привили будущему комментатору любовь к художественной литературе и изучению языков, он получил хорошее образование и, если бы закончил вуз, мог бы по специальности работать преподавателем русского языка и литературы.

В итоге его преподавание русского языка вышло далеко за пределы конкретно взятой школы — он стал учителем не только для нового поколения спортивных комментаторов, многие его цитаты пошли в народ. «Падение Неймара — это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает», «Москалев относится к игре как к простуде: лепит и лепит “горчичники”, “у “Спартака” есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть” — вот лишь несколько примеров, которые объясняют народную любовь к комментатору. Именно он придумал футбольный термин “обезмячить”.

Личное

С личной жизнью у него не задалось. Уткин не был женат, у него не осталось детей, а в интернете можно найти всего несколько упоминаний о его романах, причем из времен его молодости. Самый известный — с журналисткой Натальей Пакуевой, которая около 20 лет назад работала в программе Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой «Школа злословия». Отношения закончились тем, что журналистка ушла к игроку сборной России Сергею Игнашевичу, а Уткин после называл себя однолюбом и не искал новых отношений.

Уткин, с возрастом страдавший от полноты, не скрывал, что страдает от депрессии, а одиночество ему скрашивали домашние животные — енот и собака. Жил он в загородном доме, откуда в последние годы вел свою авторскую программу на YouTube.

Человек принципа

Уткин последний раз в роли футбольного комментатора на телевидении появился на чемпионате мира 2018 в России. Причем только на один матч, но зато какой — Испания — Португалия.

Он не скрывал сожалений по поводу отсутствия работы на единственном в стране федеральном спортивном канале «Матч ТВ», однако в конфликте с его руководством он не стал жертвовать своими принципами. Он ушел в интернет, создал любительскую футбольную команду «Эгриси», продолжал привлекать внимание, в том числе и спонсоров, своими резонансными публикациями в социальных сетях, причем нередко на общеполитические темы.

Уже к 45 годам он вышел за пределы амплуа спортивного комментатора: он ярко сыграл в кино, снимался в музыкальных клипах и был известен широкой общественности как ведущий ряда развлекательных передач.

Болезнь

Уткин долго боролся с лишним весом. 10 лет назад он даже решился на резекцию желудка, однако удержать вес ему не удалось — в последние годы болезнь прогрессировала и ударяла по жизненно важным органам.