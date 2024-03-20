«Принципиальный человек, у нас были хорошие отношения». Бышовец — об Уткине

«Я помню его и начинающим журналистом, и должен сказать, что он очень быстро адаптировался, что касается его профессии. Нужно отдать должное, что способность к обучению у Василия была достаточной, чтобы стать одним из лучших. В целом, я считаю, что некая переоценка себя и собственной значимости, когда его популярность в какой-то степени стала причиной его ухода из “Матч ТВ”.



Он сменил профессию, а человеческие качества… Он принципиальный человек, у нас достаточно хорошие были отношения, насколько это было возможно. Приходится только сожалеть и выразить близким сочувствие», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол. Ру».