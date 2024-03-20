«Когда уходят такие люди, на душе пустеет». Глава «Урала» Иванов — об Уткине

«Он очень талантливый комментатор, журналист, блогер. Талантливый человек талантлив во всём. А сколько профессиональных комментаторов он воспитал? Только за это ему можно отдать должное. По вчерашним высказываниям людей можно сделать вывод, что для многих уход Василия является большой потерей. От себя лично и от клуба выражаю искренние соболезнования всем, для кого уход Василия стал невосполнимой потерей. Когда уходят такие люди, на душе пустеет», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.