Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт о Лапорте и Суперлиге: «Между Месси и Пересом он выбрал Флорентино. Лаграри, правая рука Переса, консультировал клуб по рычагам» | Источник: Sports.Ru

Фонт подчеркнул, что сделка с CVC, которую предлагал глава Ла Лиги Хавьер Тебас, могла помочь клубу сохранить Месси.

"Совет директоров собрался в критический момент, получив катастрофическое наследие. И альтернатива, которую он предложил, оказалась ни планом жизнеспособности, ни планом по росту доходов.

Ставка была сделана на Суперлигу. Во время финала Кубка Испании в 2021 году были подписаны документы о создании Суперлиги. Это авантюра, чтобы заработать денег. И тут появился другой вариант. Тебас предложил CVC в качестве краткосрочного спасения.

Клубу пришлось выбирать между Месси и Пересом, и они выбрали Флорентино. А самый доверенный человек Флорентино был тем, кто консультировал «Барсу» по вопросу рычагов.