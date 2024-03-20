Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт о Лапорте и Суперлиге: «Между Месси и Пересом он выбрал Флорентино. Лаграри, правая рука Переса, консультировал клуб по рычагам»

Фонт подчеркнул, что сделка с CVC, которую предлагал глава Ла Лиги Хавьер Тебас, могла помочь клубу сохранить Месси.
"Совет директоров собрался в критический момент, получив катастрофическое наследие. И альтернатива, которую он предложил, оказалась ни планом жизнеспособности, ни планом по росту доходов.
Ставка была сделана на Суперлигу. Во время финала Кубка Испании в 2021 году были подписаны документы о создании Суперлиги. Это авантюра, чтобы заработать денег. И тут появился другой вариант. Тебас предложил CVC в качестве краткосрочного спасения.
Клубу пришлось выбирать между Месси и Пересом, и они выбрали Флорентино. А самый доверенный человек Флорентино был тем, кто консультировал «Барсу» по вопросу рычагов.
Клуб демонизировал CVC. Я действительно не вполне ясно понимал этот момент. Но удивительно то, что потом Лапорта подписал контракт с Sixth Street, которая предлагала лучшие условия, но операция была аналогичной. А Анас Лаграри, правая рука Флорентино, был тем, кто консультировал «Барсу». Мне это не нравится«, — заявил экс-кандидат в президенты “Барселоны” Виктор Фонт в эфире Catalunya Radio.