Алвес попросит 1 млн евро на залог у отца Неймара. Многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов

По данным La Vanguardia, большинство банковских счетов Алвеса арестованы, а на некоторых — отрицательный баланс из-за долгов. Семья Дани делает все возможное, чтобы найти деньги на выплату залога в размере 1 млн евро. Вероятно, семья Алвеса вновь обратится к отцу Неймара и попросит у него в долг.

Если Алвесу все же удастся внести залог, он выйдет из тюрьмы впервые за 14 месяцев. После этого он должен будет сдать оба паспорта (бразильский и испанский). Кроме того, он должен будет еженедельно отмечаться в суде Барселоны и не приближаться к местам, где часто бывает потерпевшая, ближе, чем на километр.