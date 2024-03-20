Форвард «Спартака-2» Быковский о кумирах: «Холанд в приоритете, подходит по габаритам, стараюсь подсматривать какие-то фишки. Восхищался игрой Месси и Роналду, когда был маленьким» | Источник:

— Как центральный нападающий, наверное, Эрлинг Холанд в приоритете. Подходит по габаритам, по тому, как он играет: работа корпусом, прием, удар, открывания. Стараюсь подсматривать у него какие-то фишки.

— Лионель Месси и Криштиану Роналду, конечно. Когда был маленьким, восхищался их игрой. Сейчас особо нет прям любимых игроков. Есть футболисты, за играми которых слежу, анализирую, чтобы тоже прогрессировать, — ответил игрок «Спартака-2» и молодежной сборной России.