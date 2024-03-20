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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Бруну о критике в «МЮ»: «Большая ее часть легла на меня после ухода Роналду. Смотрю позитивно — меня критикуют, потому что я сделал много хорошего и могу быть лучше»

«Отчасти это происходит не только из-за того, что я капитан “Манчестер Юнайтед”, но и из-за стандартов, что я задал с момента перехода. Это исключительно моя вина, в хорошем смысле этого слова, потому что я сделал много хорошего и могу быть лучше, и поэтому меня критикуют.
Бруну о критике в «МЮ»: «Большая ее часть легла на меня после ухода Роналду. Смотрю на это позитивно — меня критикуют, потому что я способен на большее» | Источник: Sports.Ru

Я смотрю на это в позитивном ключе: если меня критикуют, значит, думают, что я могу добиться большего. Конечно, бывает критика за отношение, за то, что ты чего-то не сделал, но в такие моменты я абсолютно спокоен.

На мои плечи легла большая ее часть после ухода Криштиану, и это нормально, он привлекал больше внимания, чем я. Вероятно, иностранные игроки сталкиваются с этим в большей степени, чем местные. Я всегда говорил, что в Португалии все немного иначе, что [критика] всегда больше затрагивает португальцев, чем иностранцев. Но в Италии я чувствовал примерно то же самое, что и здесь [в Англии]. Они защищают [игроков] из своей страны, и я не считаю это неправильным.

Я хорошо отношусь к критике, потому что таким образом от меня требуют большего и считают, что я на это способен. Конечно, мне не нравится видеть свое имя в негативных заголовках, но это часть нашей профессии«, — сказал полузащитник “МЮ” и сборной Португалии.

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