Бруну о критике в «МЮ»: «Большая ее часть легла на меня после ухода Роналду. Смотрю позитивно — меня критикуют, потому что я сделал много хорошего и могу быть лучше»

Бруну о критике в «МЮ»: «Большая ее часть легла на меня после ухода Роналду. Смотрю на это позитивно — меня критикуют, потому что я способен на большее» | Источник: Sports.Ru

Я смотрю на это в позитивном ключе: если меня критикуют, значит, думают, что я могу добиться большего. Конечно, бывает критика за отношение, за то, что ты чего-то не сделал, но в такие моменты я абсолютно спокоен.

На мои плечи легла большая ее часть после ухода Криштиану, и это нормально, он привлекал больше внимания, чем я. Вероятно, иностранные игроки сталкиваются с этим в большей степени, чем местные. Я всегда говорил, что в Португалии все немного иначе, что [критика] всегда больше затрагивает португальцев, чем иностранцев. Но в Италии я чувствовал примерно то же самое, что и здесь [в Англии]. Они защищают [игроков] из своей страны, и я не считаю это неправильным.